Ураган "Бонни" у побережья Мексики усилился до второй категории

Ураган "Бонни", движущийся вдоль тихоокеанского побережья Мексики, в понедельник усилился до второй категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона. Об этом говорится в обнародованном заявлении метеорологической службы республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время атмосферное явление находится в 335 км от города Акапулько в юго-западном штате Герреро. Скорость ветра в пределах циклона составляет 43 м/с с порывами до 54 м/с. Ураган движется на запад со скоростью 7,7 м/с.

Согласно прогнозам, "Бонни" не выйдет на сушу и постепенно будет отдаляться от материка. Несмотря на это, в прибрежных регионах Мексики пройдут сильные дожди. В некоторых регионах ожидается выпадение до 150 мм осадков, что может привести к наводнениям, сходу оползней и селевых потоков. Власти призвали жителей потенциально уязвимых районов соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.