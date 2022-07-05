В Южной Корее инфляция в июне достигла максимума почти за 24 года

Уровень инфляции в Республике Корея в июне достиг 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это максимальный показатель с ноября 1998 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте национального статистического управления, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В мае 2022 года темпы роста потребительских цен составили 5,4%. В ноябре 1998 года инфляция достигла 6,8%.

В качестве причин агентство Yonhap указывает на рост цен на энергоресурсы и продовольствие, увеличение спроса после пандемии, нарушения в глобальных цепочках поставок. "Нельзя сказать, что фактор спроса не влияет. Но иностранное предложение играет главную роль [в росте цен]", - сказал сотрудник статистического управления О Ун Сон.

Если нынешние тенденции продолжатся, то инфляция за год превысит прогноз южнокорейского министерства финансов в 4,7%.

Базовая инфляция, которая не учитывает рост цен на продовольствие и топливо, в июне составила 3,9%.