СМИ: целью застрелившего экс-премьера Японии изначально был другой человек

Застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами рассказал на допросе в полиции, что изначально планировал напасть на лидера религиозной группы. Об этом, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источники в полиции.

По данным полиции, Тэцуя Ямагами заявил, что у него есть неприязнь к «конкретной организации» — возможно, к религиозной группе, — которая, по его мнению, была связана с бывшим премьер-министром.

Покушение на Абэ произошло днем 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Сразу после выстрелов был задержан 41-летний японец Тэцуя Ямагами, бывший военнослужащий. Абэ госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Позже нападавший рассказал на допросе в полиции, что решился на этот поступок из-за матери.