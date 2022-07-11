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В Нигерии 17 человек погибли при опрокидывании лодки

Другие страны Материалы 11 июля 2022 00:14
В Нигерии 17 человек погибли при опрокидывании лодки

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До 17 увеличилось число погибших при опрокидывании лодки на юге Нигерии. Об этом сообщил в воскресенье представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Ибрагим Фаринлой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поисковые работы завершены, из воды извлечены 17 тел", - цитирует его News Agency of Nigeria. Ранее власти объявили о четырех погибших.

Лодка перевернулась поздним вечером 8 июля у берегов штата Лагос. Фаринлой указал, что ее владелец нарушил действующий запрет на использование подобных лодок в темное время суток.

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