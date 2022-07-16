В Мексике разбился военный вертолет

Многоцелевой вертолет Black Hawk Министерства ВМС Мексики, разбившийся в пятницу в северо-западном штате Синалоа, перевозил 15 человек, из них 14 погибли. Об этом говорится в обнародованном заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В упомянутом вертолете находились 15 человек, из которых 14, к сожалению, погибли, еще одному оказывается медицинская помощь", - указывается в тексте. Трагедия произошла в муниципалитете Лос-Мочис.

Представители ведомства проведут расследование, чтобы установить причины авиакатастрофы.