Все выступления на неделе высокого уровня ГА ООН будут очные

Все выступления на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 20-26 сентября пройдут в очном формате. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель главы 76-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Сессия будет] полностью в очном формате", - сказала она.

Согласно предварительной программе, выступление представителя России на неделе высокого уровня запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра. США и Украина, исходя из документа, будут представлены главами государств.