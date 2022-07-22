В Мексике из-за взрыва на газопроводе эвакуировали 1,5 тыс. человек

Число эвакуированных из-за взрыва на газопроводе государственной нефтегазовой компании Pemex ("Пемекс") в штате Веракрус на востоке Мексики в четверг превысило 1,5 тыс. человек. Об этом сообщила на своем сайте газета El Milenio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным региональных властей, жертвой чрезвычайного происшествия стал один человек, еще один местный житель получил тяжелые ожоги. К ликвидации последствий аварии привлекли работников нефтегазовой компании Pemex, сотрудников экстренных служб и военнослужащих. Причиной взрыва стала утечка газа из нелегальной врезки в магистраль.