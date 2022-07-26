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В Японии около 190 тыс. человек получили рекомендацию эвакуироваться

Другие страны Материалы 26 июля 2022 05:43
В Японии около 190 тыс. человек получили рекомендацию эвакуироваться

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Жители японского города Хамамацу (префектура Сидзуока) получили рекомендацию эвакуироваться в безопасное место из-за угрозы оползней в условиях проливных дождей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее уведомление было опубликовано во вторник утром на сайте администрации города.

По данным телеканала NHK, рекомендация об эвакуации касается в общей сложности примерно 190 тыс. человек.

Уровень опасности повышен до четвертого из пяти возможных, что означает необходимость эвакуации в безопасное место.

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