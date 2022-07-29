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Совбез ООН продлил на год оружейное эмбарго в отношении ЦАР

Другие страны Материалы 29 июля 2022 23:47 (UTC +04:00)
Совбез ООН продлил на год оружейное эмбарго в отношении ЦАР

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Совет Безопасности ООН в пятницу принял решение о продлении на год санкционных мер в отношении Центрально-Африканской республики (ЦАР), в том числе оружейного эмбарго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Санкции в отношении ЦАР, среди которых ограничения на поставки оружия, действуют с 2014 года. Резолюция вновь указывает, что страны ООН должны обеспечить принятие мер по предотвращению передачи ЦАР "оружия и материальных средств".

В ходе голосования в поддержку резолюции, предложенной Францией, проголосовали представители 10 стран, пятеро воздержались, в том числе Россия и Китай.

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