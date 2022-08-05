Иран провел переговоры с ЕС и РФ по ядерной программе

Главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани, прибывший в Вену на переговоры по восстановлению СВПД, провел двусторонние встречи со своим коллегой от ЕС Энрике Морой и постпредом РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновом, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Главный представитель Ирана на переговорах Али Багери Кани и заместитель главы дипломатии ЕС Энрике Мора провели двустороннюю встречу в Вене. На встрече обе стороны обсудили недавнее развитие событий вокруг соглашения по иранской ядерной программе - СВПД", - отмечает агентство.

"Ранее в четверг главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани встретился и поговорил с главным переговорщиком РФ Михаилом Ульяновым".

По данным агентства, что за этими встречами последуют двусторонние переговоры с участием Кани и других участников диалога - в различных форматах.

Накануне Ульянов заявил, что российская сторона готова к конструктивным переговорам по восстановлению иранской ядерной сделки.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.