Венесуэла объявила о восстановлении военных связей с Колумбией

Представители Вооруженных сил Венесуэлы в ближайшее время приступят к восстановлению связей с коллегами из Колумбии. Об этом сообщил во вторник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Я получил указание от главнокомандующего ВС Венесуэлы [президента] Николаса Мадуро немедленно установить контакт с Министерством обороны Колумбии, чтобы восстановить наши военные связи", - приводит слова министра на своей странице в Twitter Минобороны Венесуэлы.

В Колумбии 7 августа вступил в должность новый глава государства Густаво Петро. Он стал первым президентом южноамериканской страны, представляющим левые силы. Позднее в тот же день Мадуро заявил о готовности наладить братские отношения с соседней страной "на основе уважения и любви между народами".

Петро в ходе предвыборной кампании говорил о готовности восстановить дипломатические связи с Каракасом, которые были разорваны в феврале 2019 года, когда Богота признала временным президентом Хуана Гуайдо, в то время считавшегося лидером венесуэльской оппозиции. После выборов колумбийский политик провел телефонный разговор с Мадуро, обсудив вопрос полного открытия границ между двумя странами.