Глава МАГАТЭ захотел посетить Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси захотел посетить Запорожскую АЭС. Заявление опубликовано на сайте организации, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По словам Гросси, о своих планах он проинформирует Совет Безопасности ООН. «Сейчас, как никогда, присутствие МАГАТЭ на АЭС имеет первостепенное значение, чтобы помочь снизить опасность возможной ядерной катастрофы», — сказал он.

Гросси подчеркнул, что миссия потребует сотрудничества, понимания и содействия Москвы и Киева, а также поддержки ООН и генсека Антониу Гутерриша.