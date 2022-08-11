...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Глава МАГАТЭ захотел посетить Запорожскую АЭС

Другие страны Материалы 11 августа 2022 05:18 (UTC +04:00)
Глава МАГАТЭ захотел посетить Запорожскую АЭС

Читайте Trend в

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси захотел посетить Запорожскую АЭС. Заявление опубликовано на сайте организации, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По словам Гросси, о своих планах он проинформирует Совет Безопасности ООН. «Сейчас, как никогда, присутствие МАГАТЭ на АЭС имеет первостепенное значение, чтобы помочь снизить опасность возможной ядерной катастрофы», — сказал он.

Гросси подчеркнул, что миссия потребует сотрудничества, понимания и содействия Москвы и Киева, а также поддержки ООН и генсека Антониу Гутерриша.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости