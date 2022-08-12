Автобус врезался в остановку в Иерусалиме

Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате наезда автобуса на остановку в Иерусалиме, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Жертвами аварии стали 30-летняя женщина, а также две девочки в возрасте трех и семи лет. Несколько человек оказались заблокированы под автобусом. Также несколько пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Начальник полиции Иерусалима Дорон Тургеман заявил, что авария была "несчастным случаем", а не терактом.

Издание также приводит сообщения, согласно которым после аварии водитель автобуса сказал, что у него возникли проблемы с тормозами в автобусе.

Это уже вторая авария с автобусом в Иерусалиме за неделю. Два дня назад в результате наезда автобуса один человек погиб и еще один пострадал.