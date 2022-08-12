Делегация из Колумбии прибыла на Кубу для возобновления переговоров с повстанцами из АНО

Делегация, направленная президентом Колумбии Густаво Петро, прибыла на Кубу для возобновления прекращенного более трех лет назад переговорного процесса с представителями леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО). Об этом сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я принял делегацию из Колумбии во главе с министром иностранных дел Альваро Лейвой, в состав которой вошли верховный комиссар по вопросам установления мира Данило Руэда и председатель сенатской комиссии по установлению мира сенатор Иван Сепеда", - написал дипломат в Twitter.

19 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, в котором победил представитель левой коалиции Петро. После оглашения результатов "Армия национального освобождения" заявила, что надеется на возобновление переговоров с властями страны. Сам Петро неоднократно заявлял о необходимости заключения мирного соглашения с повстанцами. Переговоры были прерваны в начале 2019 года бывшим в тот момент президентом Колумбии Иваном Дуке после теракта в Боготе, в котором погиб 21 человек и ответственность за который глава государства возложил на АНО.

"Армия национального освобождения", в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в стране после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с "Революционными вооруженными силами Колумбии".