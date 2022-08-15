Иран планирует построить атомную опреснительную станцию

Тегеран запланировал использование двух новых энергоблоков АЭС в Бушере для работы опреснительного завода для морской воды, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Губернатор провинции Бушер Ахма Мохаммадизад анонсировал начало фактической реализации проекта атомной опреснительной станции в конце августа. В строительстве будет участвовать Организация по атомной энергетике Ирана.

Уже сейчас АЭС в Бушере способна производить около гигаватта электричества в час. На ней работает один реактор. Это единственная функционирующая АЭС в республике. В ее строительстве помогла российская сторона.

Росатом сейчас занимается строительством второй очереди электростанции суммарной мощностью 2 100 МВт. 10 ноября 2019 года стартовали работы по заливке бетона.

В июне сообщалось, что иранская сторона начала работать над созданием собственной атомной электростанцией (АЭС) мощностью 360 МВт. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами.