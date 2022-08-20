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10 человек погибли при нападении на отель в столице Сомали

Другие страны Материалы 20 августа 2022 08:28 (UTC +04:00)
10 человек погибли при нападении на отель в столице Сомали

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По меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате нападения террористической группировки "Аш-Шабаб" на отель в столице Сомали городе Могадишо. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным служб безопасности, в субботу рано утром в районе гостиницы продолжали раздаваться выстрелы. Газета отмечает, что из отеля были эвакуированы десятки мирных жителей, в том числе дети.

Боевики "Аш-Шабаб" в пятницу атаковали популярный среди чиновников и военных отель "Хайт". Прибывшее на помощь подразделение полиции попало в засаду, устроенную террористической группировкой. Нападению предшествовал взрыв трех самодельных бомб.

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