10 человек погибли при нападении на отель в столице Сомали

По меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате нападения террористической группировки "Аш-Шабаб" на отель в столице Сомали городе Могадишо. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным служб безопасности, в субботу рано утром в районе гостиницы продолжали раздаваться выстрелы. Газета отмечает, что из отеля были эвакуированы десятки мирных жителей, в том числе дети.

Боевики "Аш-Шабаб" в пятницу атаковали популярный среди чиновников и военных отель "Хайт". Прибывшее на помощь подразделение полиции попало в засаду, устроенную террористической группировкой. Нападению предшествовал взрыв трех самодельных бомб.