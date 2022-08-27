В центре Оттавы произошла стрельба

Не менее пяти человек пострадали в пятницу в результате стрельбы в центре Оттавы. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в городской полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел после закрытия баров и ресторанов в районе рынка, который расположен недалеко от комплекса зданий национального парламента. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями, они были госпитализированы. Позднее еще два человека обратились за помощью в больницу.

Полиция выясняет, кто стрелял и есть ли еще пострадавшие. Других подробностей не приводится.