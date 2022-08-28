Бангладеш купит у России 500 тысяч тонн пшеницы за доллары

Дакка планирует купить у Москвы 500 тыс. тонн пшеницы, причем оплату произведут в долларах. Об этом написало агентство Reuters ссылаясь на сообщение источников в правительстве Народной Республики Бангладеш, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По данным собеседников издания, власти южноазиатской республики намерены заключить сделку с российской стороной через несколько дней. Бангладеш готов заплатить за пшеницу $430 за тонну. В эту стоимость входит страховка и разгрузка.

Как отмечает Reuters, пшеницу поставят поставлена в Бангладеш несколькими партиями в период до января 2023 года.

Бангладеш — крупнейший мировой импортер зерна. Ежегодно (до июня 2021 года) поставки достигали 5,4 млн тонн. Основными экспортерами пшеницы в южноазиатскую страну были, кроме России, еще Индия и Украина.

На этой неделе газета «Коммерсант» со ссылкой на сообщение агентства «СовЭкон» написала, что в июле — августе 2022 года экспорт пшеницы из России сократился на 27% по сравнению с аналогичны периодом прошлого года до 5,9 млн тонн. Как уточнили аналитики, вывоз пшеницы из России находится на низком уровне, потому что цены на нее выше, чем от других поставщиков, в первую очередь из Евросоюза.