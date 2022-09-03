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В Аргентине выявили еще два случая пневмонии неизвестной этиологии

Другие страны Материалы 3 сентября 2022 18:06 (UTC +04:00)
В Аргентине выявили еще два случая пневмонии неизвестной этиологии

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Число случаев пневмонии неизвестного происхождения в аргентинской провинции Тукуман возросло до 11. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"11-м заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Накануне болезнь была выявлена у 81-летнего мужчины. Он также находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее сообщалось о девяти заболевших, которые работали или проходили лечение в одной и той же частной больнице. Она была закрыта на карантин.

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