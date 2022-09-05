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Минск видит для себя новые экспортные возможности из-за проблем с энергоносителями в ЕС

Другие страны Материалы 5 сентября 2022 00:50 (UTC +04:00)
Минск видит для себя новые экспортные возможности из-за проблем с энергоносителями в ЕС

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Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что Минск видит для себя новые возможности для экспорта в Европу пеллет (топливных древесных гранул) для отопления из-за проблем с энергоносителями в ЕС, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

"Для нас появляется определенное окно возможностей - мы производим очень много пеллет, очень много продукции деревообработки, которая может использоваться в Европе", - сказал Пархомчик в эфире телеканала ОНТ в воскресенье. По его словам, найдутся частные компании, которые "выстроят эти мосты, дороги, чтобы белорусская продукция попала и на европейский рынок". "Жизнь их заставит просто брать нашу продукцию", - заявил Пархомчик.

Он также отметил, что в то время, когда в Европе с опаской ожидают зимы, Белоруссия уже "согласовала [с РФ] цены на нефть и газ". "Как получали, так и будем получать, вопросов нет", - сказал вице-премьер.

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