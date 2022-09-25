Индия в G20 планирует уделять внимание проблемам развивающихся стран

Индия, которая в декабре начнет председательствовать в "Большой двадцатке" (G20), будет уделять особое внимание проблемам развивающихся стран. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в субботу на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Неизменная приверженность Индии сотрудничеству Юг - Юг (партнерство между государствами так называемого глобального Юга, т. е. между преимущественно развивающимися странами Латинской Америки, Азии и Африки - прим. ТАСС) к настоящему времени хорошо зарекомендовала себя и получила широкое признание. Наш подход основан на принципах взаимного уважения и национальной ответственности, приверженности устойчивому развитию для всех. Поскольку в декабре этого года мы приступаем к председательству в "Большой двадцатке", мы чувствительны к проблемам, с которыми сталкиваются развивающиеся страны", - сказал Джайшанкар.

Он отметил, что Индия будет работать с другими членами G20 для решения серьезных проблем долга, экономического роста, продовольственной и энергетической безопасности и окружающей среды.

"Реформа управления многосторонними финансовыми учреждениями останется одним из наших основных приоритетов", - указал Джайшанкар.