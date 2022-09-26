Китай и КНДР возобновили грузоперевозки на железной дороге

Грузоперевозки на железной дороге между китайским городом Даньдун провинции Ляонин и городом Синыйджу в КНДР возобновились спустя почти пять месяцев после вызванной коронавирусом приостановки сообщения. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство зафиксировало, как поезд с грузовыми вагонами из Китая по "Мосту китайско-корейской дружбы" проследовал в КНДР. Сообщение было приостановлено 29 апреля из-за вспышки коронавируса в пограничном городе КНР.

12 мая нынешнего года Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавируса в народной республике. 10 августа лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в народной республике.

Китай - ключевой экономический партнер КНДР, на него приходится подавляющая часть внешнего товарооборота Пхеньяна. За последние два года в товарообороте двух стран наблюдалось снижение из-за профилактических мер, связанных с коронавирусом.