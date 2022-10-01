Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

В результате землетрясения в Индонезии погиб один человек

Другие страны Материалы 1 октября 2022 08:43 (UTC +04:00)
В результате землетрясения в Индонезии погиб один человек

Читайте Trend в

Один человек погиб, девять получили ранения в результате мощного землетрясения на севере острова Суматра в Индонезии. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную метеорологическую службу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал там землетрясение магнитудой 5,7.

По его данным, эпицентр стихии находился в 37 км к северу от города Сиболга (с населением порядка 79,7 тыс. человек), расположенного в провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 10 км.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости