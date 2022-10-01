В результате землетрясения в Индонезии погиб один человек

Один человек погиб, девять получили ранения в результате мощного землетрясения на севере острова Суматра в Индонезии. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную метеорологическую службу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал там землетрясение магнитудой 5,7.

По его данным, эпицентр стихии находился в 37 км к северу от города Сиболга (с населением порядка 79,7 тыс. человек), расположенного в провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 10 км.