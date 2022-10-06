Тайфун "Нору" затронул более 1,38 млн жителей Филиппин

Более 1,38 млн человек оказались затронуты тайфуном "Нору", обрушившимся 25 сентября на филиппинский остров Лусон. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 3,9 тыс. перемещенных лиц остаются в 19 эвакуационных центрах. Более 91,1 тыс. человек заранее покинули свои дома. Жертвами удара стихии стали 12 человек, 68 получили различные травмы, пять числятся пропавшими без вести.

Тайфун повредил более 85,8 тыс. домов, 14 тыс. полностью уничтожил. Ущерб, нанесенный 43 инфраструктурным объектам, оценивается в 304,2 млн песо ($5,17 млн). В результате удара стихии повреждены 45 дорог и 18 мостов. В 117 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, однако в 107 оно уже восстановлено.

Приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях в 734 и 771 муниципалитете соответственно. В 44 городах действует режим бедствия. Сумма, направленная на оказание финансовой помощи, оценивается в 173,1 млн песо ($1,81 млн). Между тем ущерб сельскому хозяйству составил 2,94 млрд песо ($49,9 млн), пострадало 1,5 млн га урожая.