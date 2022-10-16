В Колумбии в результате ДТП с участием автобуса погибли 20 человек

Как минимум 20 человек погибли и 15 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в департаменте Нариньо на юго-западе Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу представитель транспортной полиции региона Альбертлан Агудело.

"В 03:40 (12:40 GMT+4) произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами перевернулся набок. В результате погибли 20 человек - 14 мужчин и шесть женщин", - приводит его слова на своем сайте журнал Semana. Пострадавшие были доставлены в больницы.

Полиция устанавливает причины происшествия. Согласно одной из версий у автобуса были неисправны тормоза. На фотографиях, опубликованных в местных СМИ, видно, что транспортное средство врезалось в ограждение и чуть не сорвалось с обрыва.