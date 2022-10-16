Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

В Колумбии в результате ДТП с участием автобуса погибли 20 человек

Другие страны Материалы 16 октября 2022 02:04 (UTC +04:00)
В Колумбии в результате ДТП с участием автобуса погибли 20 человек

Читайте Trend в

Как минимум 20 человек погибли и 15 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в департаменте Нариньо на юго-западе Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу представитель транспортной полиции региона Альбертлан Агудело.

"В 03:40 (12:40 GMT+4) произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами перевернулся набок. В результате погибли 20 человек - 14 мужчин и шесть женщин", - приводит его слова на своем сайте журнал Semana. Пострадавшие были доставлены в больницы.

Полиция устанавливает причины происшествия. Согласно одной из версий у автобуса были неисправны тормоза. На фотографиях, опубликованных в местных СМИ, видно, что транспортное средство врезалось в ограждение и чуть не сорвалось с обрыва.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости