В Болгарии зафиксировали новый очаг птичьего гриппа

Новый очаг птичьего гриппа зафиксирован в Болгарии. Как сообщило в пятницу Болгарское агентство по безопасности продуктов питания, заболевание выявлено на ферме в районе города Хасково. Все находящиеся там более 19 тыс. кур будут уничтожены, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В радиусе 3 км от очага заражения проводятся профилактические и карантинные мероприятия, на всех фермах усилен ветеринарный контроль. В десятикилометровой зоне усилено наблюдение. Запрещена перевозка птиц и произведенных из них продуктов.