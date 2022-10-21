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В Болгарии зафиксировали новый очаг птичьего гриппа

Другие страны Материалы 21 октября 2022 22:22 (UTC +04:00)
В Болгарии зафиксировали новый очаг птичьего гриппа

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Новый очаг птичьего гриппа зафиксирован в Болгарии. Как сообщило в пятницу Болгарское агентство по безопасности продуктов питания, заболевание выявлено на ферме в районе города Хасково. Все находящиеся там более 19 тыс. кур будут уничтожены, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В радиусе 3 км от очага заражения проводятся профилактические и карантинные мероприятия, на всех фермах усилен ветеринарный контроль. В десятикилометровой зоне усилено наблюдение. Запрещена перевозка птиц и произведенных из них продуктов.

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