В Индии продлили на год ограничения на экспорт сахара

Индия продлила ограничения на экспорт производимого в республике сахара до октября 2023 года. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на правительственное извещение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, еще на один год продлеваются ограничения, которые были введены индийским правительством на экспорт сахара с 1 июня. Тогда было разрешено экспортировать до 10 млн тонн этого продукта "в целях поддержания доступности сахара на внутреннем рынке и стабильной цены на него". Распоряжение действует до 31 октября. Экспорт сахара в этом году был сокращен впервые за последние шесть лет.

По данным индийского Минпромторга, в течение 2021-2022 маркетингового года (закончился в сентябре) в Индии было собрано рекордное количество сахарного тростника - свыше 50 млн тонн - и произведено 35,7 млн тонн сахара.

Индия - крупнейший производитель сахара в мире. Для нее основными импортерами этого вида продукции выступают Индонезия, Афганистан, Шри-Ланка, Бангладеш, ОАЭ, Малайзия и африканские партнеры.