Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 149

Южнокорейские власти подтвердили смерть по меньшей мере 149 человек в результате давки на прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула по случаю празднования Хэллоуина, пострадали не менее 150 человек, в тяжелом состоянии госпитализированы не менее 76 человек. Об этом в воскресенье сообщил в эфире телеканала YTN представитель спасательных служб Сеула, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Двое иностранцев погибли и 15 пострадали", - сказал он. Об их гражданстве не сообщается.

Ранее агентство со ссылкой на экстренные службы информировало о гибели по меньшей мере 146 человек и 150 пострадавших.

На место происшествия были направлены более 1700 медиков и спасателей и 140 машин скорой помощи и пожарной охраны. По данным YTN, спасатели проводили реанимационные мероприятия прямо на улице, пострадавших доставляли в больницы по всему Сеулу. Сообщается, что смерть около 70 человек была констатирована на месте происшествия, остальные умерли в дороге или в госпиталях.