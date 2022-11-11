Трюдо и Мелони договорились провести личную встречу на саммите G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава правительства Италии Джордже Мелони провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран и договорились провести личную встречу на полях саммита Группы двадцати (G20) на Бали. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы канадского кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры обсудили важность построения крепких отношений между двумя странами, в том числе в рамках Группы семи и НАТО, - говорится в документе. - Премьер-министр Трюдо и премьер-министр Мелони с нетерпением ждут личной встречи на саммите лидеров G20 в Индонезии на следующей неделе".

Также премьеры Канады и Италии обсудили ситуацию в Украине и торговые отношения двух стран.