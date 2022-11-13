Маск может дистанционно принять участие в деловом форуме G20 в Индонезии

Американский предприниматель Илон Маск не сможет лично принять участие в деловом форуме B20, который проходит 13-14 ноября в Индонезии в рамках ее председательства в G20. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал CNN Indonesia, ссылаясь на главу индонезийской Торговой палаты Аршада Рашида.

Он утверждает, что предприниматель должен в это время по делам находиться в Соединенных Штатах. При этом Рашид упомянул, что Маск недавно приобрел Twitter.

Согласно программе саммита G20, основатель SpaceX и новый владелец Twitter должен был принять участие в форуме, который посвящен вопросам будущего глобальных технологических инноваций.

В расписании также заявлено выступление основателя американской корпорации Amazon Джеффа Безоса, который выступит на тему баланса между глобальным экономическим ростом и защитой окружающей среды.