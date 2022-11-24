В ЦАР появится региональная штаб-квартира группы БРИКС

Группа БРИКС откроет свою региональную штаб-квартиру в столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) городе Банги в ближайшее время. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka, ссылаясь на представителя БРИКС в Центральной и Западной Африке Хуа Дон Мелло.

"Банги должен стать столицей БРИКС для всей Центральной Африки, - заявил Хуа Дон Мелло. - Стоит задача разработать программу инвестиций и сотрудничества ЦАР и стран региона с БРИКС". Он подчеркнул, что основные положения данной программы будут в кратчайшие сроки разработаны правительством ЦАР для последующего согласования с группой БРИКС.

"Мы считаем, что ключевым элементом программы должна стать энергетика, - заметил представитель БРИКС. - Ни промышленность, ни сфера услуг не могут без нее существовать".

Находящаяся в ЦАР делегация БРИКС была 21 ноября принята президентом страны Фостен-Арканжем Туадерой. В ходе встречи обсуждались вопросы тесного взаимодействия ЦАР с группой БРИКС, которая объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.