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В Индонезии после извержения вулкана эвакуировали около 2 тысяч человек

Другие страны Материалы 5 декабря 2022 02:53 (UTC +04:00)
В Индонезии после извержения вулкана эвакуировали около 2 тысяч человек

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Почти 2 тыс. человек были эвакуированы в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява) после произошедшего в воскресенье извержения вулкана Семеру. Об этом сообщило Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности 1 979 человек были перемещены в 11 [безопасных] мест после схода лавы и усиления вулканической активности на горе Семеру в воскресенье" - говорится в опубликованном на сайте агентства пресс-релизе.

По его подсчетам, жителям близлежащих районов выдали 10 тыс. медицинских, 10 тыс. тканевых и 4 тыс. детских масок, чтобы уменьшить негативное воздействие вулканического пепла на органы дыхания.

На момент публикации пресс-релиза сообщений о жертвах не поступало.

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