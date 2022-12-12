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Роналду назвал своего фаворита на должность нового главного тренера сборной Бразилии

Другие страны Материалы 12 декабря 2022 03:02 (UTC +04:00)
Роналду назвал своего фаворита на должность нового главного тренера сборной Бразилии

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Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть на должности главного тренера национальной команды, передает Trend со ссылкой на Матч.

Ранее Тите после вылета Бразилии с чемпионата мира в Катаре объявил об уходе из сборной.

"Был интерес к Гвардиоле, но он предпочел продлить контракт с "Манчестер Сити". Хорхе Сампаоли, Жорже Жезуш, Дориваль-младший, Мано Менезеш, Рожерио Сени, Ренато Гаучо, Абель Феррейра, Кука и Фернандо Диниз — это имена, которые также упоминались.

Думаю, все удивятся моему ответу. Надо рассмотреть Фернандо Диниза, — сказал Роналду, имея в виду тренера "Флуминенсе". — Он хороший тренер, любит устраивать шоу", — отметил экс-футболист в прямом эфире на своем канале YouTube.

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