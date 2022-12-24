Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

В Словении подвели итоги состоявшихся 27 ноября трех референдумов

Другие страны Материалы 24 декабря 2022 04:57 (UTC +04:00)
В Словении подвели итоги состоявшихся 27 ноября трех референдумов

Читайте Trend в

Государственное собрание (нижняя палата парламента) Словении огласила официальные итоги референдумов о внесении поправок к трем законам, которые прошли в стране 27 ноября. Об этом в пятницу сообщает Словенское агентство печати (STA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что внесение поправок в закон о правительстве поддержали 56,7% избирателей, 62,8% выразили одобрение предлагаемым изменениям закона о Радио и телевидении Словении. За принятие поправок к закону о сферах здравоохранения и социального обеспечения высказались 62,3% участников референдума.

Референдумы о внесении поправок в законы о правительстве, о сферах здравоохранения и социального обеспечения, о Радио и телевидении Словении прошли 27 ноября.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости