Ким Чен Ын поручил создать новую межконтинентальную баллистическую ракету

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), позволяющую наносить ядерный контрудар, и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Reuters, ссылаясь со ссылкой на агентство ЦТАК.

По его данным, лидер КНДР также заявил о создании новых реактивных систем залпового огня калибра 600 мм.

Именно из таких установок, как отмечается, были осуществлены ракетные пуски 31 декабря, когда три ракеты пролетели, по данным Токио, 350 км при максимальной высоте в 100 км, и в воскресенье. Дальность последнего пуска в Японии оценили также в 350 км, в то время как в Южной Корее - в 400 км.

Кроме того, как отмечается, Пхеньян также планирует в ближайшее время осуществить запуск спутника военного назначения.

Ключевые задачи были поставлены в ходе проходившего в конце декабря VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором Ким Чен Ын выступил с трехдневным "историческим докладом" и поставил задачи по укреплению оборонного потенциала.