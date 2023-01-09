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Полиция Бразилии сбрасывает на протестующих шумовые гранаты с вертолета

Другие страны Материалы 9 января 2023 02:08 (UTC +04:00)
Полиция Бразилии сбрасывает на протестующих шумовые гранаты с вертолета

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Вертолет военной полиции столичного Федерального округа Бразилии сбрасывает на протестующих в Бразилиа шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом. Об этом сообщает в воскресенье государственное агентство Agencia Brasil, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, батальон президентской охраны Национальной гвардии и армейские подразделения уже прибыли к президентскому дворцу, куда ранее проникли сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару, требующие пересмотра результатов президентских выборов. Постепенно сотрудники правоохранительных органов также восстанавливают контроль над атакованными вандалами зданиями Федерального верховного суда и парламента.

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