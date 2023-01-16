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При взрыве в Кабуле погибли три талиба

Другие страны Материалы 16 января 2023 17:18 (UTC +04:00)
При взрыве в Кабуле погибли три талиба

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По меньшей мере три сторонника захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" погибли в результате взрыва, который произошел в столице страны, городе Кабул. Об этом в понедельник сообщила газета Hasht-e Subh, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, взрыв произошел в воскресенье в доме одного из радикалов на территории жилого комплекса. Причиной инцидента стало заложенное в здании взрывное устройство. Ранее, как проинформировала газета, утверждалось, что происшествие было спровоцировано взрывом газового баллона.

Представители "Талибана" пока не подтвердили гибель своих сторонников.

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