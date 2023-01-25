В Южной Корее хакеры взломали сайты 12 образовательных организаций

Злоумышленники взломали сайты 12 южнокорейских учреждений в сфере образования 22 января. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Корейское управление интернета и безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В число этих организаций входят отдельные факультеты Университета Чечжудо и Корейский государственный университет образования. Большинство из 12 сайтов были недоступны к утру 25 января. Целью преступников было и Корейское управление интернета и безопасности, но его страница во всемирной сети не пострадала.

Как указывает Yonhap, речь идет о китайской группировке Cyber Security Team. По словам самих злоумышленников, за время праздников по случаю Нового года по лунному календарю им якобы удалось приникнуть в компьютерные сети 70 образовательных учреждений Республики Корея. Они угрожают публикацией данных объемом 54 Гб, похищенных, как утверждается, у властей.