Южнокорейский солдат случайно открыл огонь во время учений на границе с КНДР

Южнокорейский солдат по ошибке открыл огонь из пулемета в ходе учений вблизи границы с КНДР. Военные Республики Корея оповестили Пхеньян о случайном характере инцидента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Yonhap, ссылаясь на подразделение.

Происшествие было зафиксировано 28 января в 18:27 по местному времени (13:27 GMT+4) в провинции Канвондо, южнокорейский военнослужащий выпустил четыре боевые пули. Все снаряды упали к югу от военной демаркационной линии и не нанесли ущерба. Никакой стрельбы во время тех тренировок не планировалось.

Южнокорейские вооруженные силы немедленно оповестили КНДР о непреднамеренном характере инцидента, повторив свое сообщение несколько раз, но усилили меры безопасности. "Никаких особых сигналов со стороны Севера не выявлено, идет расследование по установлению причин случившегося", - добавили в южнокорейской военной части.

В мае 2020 года по меньшей мере четыре пули со стороны народной республики попали в южнокорейский пост охраны в демилитаризованной зоне, что вызвало ответный огонь. Согласно межкорейскому соглашению от 19 сентября 2018 года по снижению военной напряженности Сеул и Пхеньян договорились прекратить враждебные действия в отношении друг друга.