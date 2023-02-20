Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ракетными пусками КНДР

Другие страны Материалы 20 февраля 2023 07:15 (UTC +04:00)
Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ракетными пусками КНДР

Читайте Trend в

Правительство Японии запрашивает проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ракетными пусками КНДР. Об этом заявил в понедельник японский премьер-министр Фумио Кисида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Северная Корея запустила [сегодня] баллистические ракеты после того, как [18 февраля] была запущена баллистическая ракета межконтинентального класса. Поэтому сейчас мы запрашиваем у Совета Безопасности ООН проведение экстренного заседания", - сказал он. Кисида вышел к журналистам в своей резиденции сразу в двух масках и ответил на вопросы, предварительно сняв их.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости