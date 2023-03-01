Вместо главы МИД Японии встречу G20 в Индии посетит его заместитель

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси не поедет на встречу глав внешнеполитических ведомств стран G20, которая начинается в среду в Индии. Как сообщили ТАСС в японском ведомстве, вместо него Токио представит его заместитель Кэндзи Ямада, передает Trend.

Ранее источники агентства Kyodo сообщали, что Хаяси пропустит мероприятие из-за расписания работы парламента, где сегодня проходит важное заседание в бюджетной комиссии нижней палаты. Обычно премьер и все члены кабмина присутствуют на таких заседаниях.

Как признался ранее индийский правительственный источник Kyodo, ему "трудно поверить", что Хаяси пропустит заседание G20. По его словам, "Япония пошлет неверный сигнал о том, что она придает большое значение лишь G7". "Это также негативно скажется на наших двусторонних отношениях", - добавил источник Kyodo.