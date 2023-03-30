В Эквадоре число жертв оползня возросло до 14

Не менее 14 человек погибли в результате схода оползня в городе Алауси в центральной части Эквадора. Такие данные приводит в среду управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 8 погибших и 71 пропавшем без вести.

"14 человек погибли, 33 получили травмы, 67 числятся пропавшими без вести", - говорится в последнем отчете управления, опубликованном на странице администрации президента в Twitter.

На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Оползень сошел на жилые дома в ночь на 27 марта. В общей сложности в зоне бедствия оказались 500 человек. По оценкам Красного Креста, разрушены или повреждены 163 дома.

В феврале управление по чрезвычайным ситуациям страны выпустило предупреждение, что в районе Алауси существует риск смещения и движения горных пород.