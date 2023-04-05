Власти Китая начали антикоррупционное расследование в отношении экс-главы China Everbright

Антикоррупционные органы КНР приступили к расследованию в отношении бывшего секретаря парткома, экс-председателя правления холдинга China Everbright Group Ли Сяопэна. Об этом сообщила в среду Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бывший руководитель компании подозревается в "серьезном нарушении закона", говорится в сообщении, размещенном на сайте комиссии.

Ли Сяопэн возглавлял China Everbright Group с 2017 по 2022 год, после чего вышел на пенсию. До этого он работал на руководящих постах в банковской сфере, в том числе в Торгово-промышленном банке Китая. China Everbright Group - крупный финансовый холдинг, основанный в 1983 году при участии Министерства финансов КНР. Он занимается страхованием, сделками с ценными бумагами, банковской и инвестиционной деятельностью. По состоянию на 2019 год в холдинге насчитывалось порядка 70 тыс. служащих.