В Чили планируют направить $1,5 млрд на борьбу с преступностью

Власти Чили направят $1,5 млрд на борьбу с преступностью в условиях ухудшения криминогенной обстановки. Об этом сообщил в четверг президент страны Габриэль Борич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны действовать незамедлительно, поэтому я постановил выделить $1,5 млрд в год. С учетом всех повышений, которые мы уже одобрили, бюджет на вопросы, связанные с безопасностью, вырастет на 40%", - сказал глава государства на пресс-конференции, которая транслировалась на странице правительства Чили в Twitter.

Президент объявил о других мерах по борьбе с преступностью, в том числе о привлечении дополнительных сил к патрулированию и об ужесточении преследования злоумышленников. "План будет сфокусирован на коммунах, где проживает треть населения страны, и на которые приходится 50% насильственных преступлений", - добавил он.

В начале выступления Борич почтил память трех полицейских, которые погибли при исполнении обязанностей за последний месяц. "Мы не можем позволить, чтобы полицейские и граждане продолжали страдать от преступности. Мы должны позаботиться о тех, кто заботится о нас", - сказал он. Перед пресс-конференцией глава государства подписал закон, который расширяет полномочия стражей порядка в вопросах применения оружия для самообороны.