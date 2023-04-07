Samsung сделал предварительную оценку падения выручки

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в первом квартале в 63 триллиона вон (47,8 миллиарда долларов), что на 19% ниже значений аналогичного периода год назад. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из материалов компании.

В квартальном выражении ожидается снижение выручки на 10,6%. Операционная прибыль за квартал оценивается в 0,6 триллиона вон (454,8 миллиона долларов), что в 28,2 раза меньше показателя первого квартала 2022 года и в 7,2 раза меньше, чем кварталом ранее.

Вместе с прогнозом Samsung также объявила о сокращении производства микросхем памяти.

"В соответствии с оценкой того, что компания обеспечила достаточный объем реагирования на будущие изменения спроса на память, Samsung корректирует сокращение производства микросхем памяти до значимого уровня", — цитирует агентство Блумберг заявление компании.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.