Президент Бразилии положительно оценил результаты своего визита в Китай

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва удовлетворен результатами своего визита в КНР, завершившегося в пятницу. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами перед вылетом из Пекина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я очень доволен, поскольку чувствую чрезвычайную заинтересованность председателя [КНР] Си Цзиньпина и его министров в этом сотрудничестве с Бразилией. Наше стратегическое сотрудничество будет только крепнуть, и нам не нужно ни с кем рвать отношения, чтобы улучшать их", - цитирует Лулу да Силву его пресс-служба. По словам президента, Бразилиа в своей внешней политике руководствуется прагматическими соображениями, интересами национального бизнеса и общества и "не делает политического и идеологического выбора".

По мнению Лулы да Силвы, бразильско-китайские отношения стоят на пороге важных трансформаций. "Мы оставляем позади сырьевую стадию и переходим к другим насущным темам. Нам есть чему поучиться у китайцев в цифровой сфере, мы начали диалог о культуре", - сказал президент. По его мнению, Бразилиа стоило бы обратить внимание на китайский потенциал в плане обеспечения системы школьного образования доступом к интернету. Кроме того, он считает важным интенсифицировать программы академических обменов студентами вузов.

Лула да Силва подчеркнул значительный потенциал его страны в сфере чистой энергетики и заявил о необходимости развития бразильско-китайского диалога по вопросам энергетического перехода. "Китайцы не только могли бы помочь нам создать новую энергетическую матрицу, но и их компании могли бы создавать ассоциации с бразильскими компаниями", - предложил политик.

Президент Бразилии находился с визитом в Китае 13 и 14 апреля. Он побывал в Шанхае, где посетил центр исследования и разработок телекоммуникационной компании Huawei, принял участие в церемонии вступления в должность нового президента Нового банка развития Дилмы Руссефф, провел переговоры с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином. В пятницу бразильского лидера принимали в Пекине председатель Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, премьер Госсовета Ли Цян и председатель КНР Си Цзиньпин. По итогам встреч подписаны 13 двусторонних документов и совместное заявление лидеров.