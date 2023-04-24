Самолет Flydubai в Катманду столкнулся с птицей

Самолет авиакомпании Flydubai, который загорелся в понедельник при вылете из аэропорта Катманду, столкнулся с птицей. Как сообщил официальный представитель перевозчика, лайнер продолжит полет после "выполнения стандартной процедуры", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самолет Flydubai, следующий рейсом FZ 576 из аэропорта Катманду в международный аэропорт Дубая, столкнулся с птицей во время взлета. После выполнения стандартной процедуры самолет продолжит полет в Дубай в обычном режиме и приземлится в 00:14 по местному времени", - приводит слова представителя авиакомпании пресс-служба правительства Дубая на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что транспортное средство после возгорания пытается совершить посадку в Катманду. В ответ на запрос ТАСС представитель авиакомпании уточнил, что самолет не стал приземляться в аэропорту вылета, а упомянутая "стандартная процедура" была осуществлена в воздухе. Он также отметил, что после столкновения с птицей "экипаж принял все необходимые меры для обеспечения безопасности полета".

Управление гражданской авиации Непала также сообщило в Twitter, что полет рейса проходит в штатном режиме и он следует в Дубай в соответствии с планом.