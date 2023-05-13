Страны G7 намерены пресекать попытки России обойти санкции

Страны Группы семи (G7) намерены пресекать любые попытки со стороны России обойти санкции, введенные из-за ситуации вокруг Украины, а также планируют поддерживать Киев, пока это будет необходимо. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в субботу по итогам состоявшейся в японском городе Ниигата встречи министров финансов и глав центробанков стран "семерки", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы по-прежнему готовы противостоять любым попыткам обойти и подорвать наши санкционные меры. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется", - отмечается в документе.

Япония в 2023 году председательствует в G7. К настоящему времени японская сторона провела некоторые министерские встречи "семерки", в том числе глав МИД и министров цифровизации и технологий.

Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима. На него также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.