Toyota и Subaru совместно разработают модель электрического кроссовера к 2025 году

Автомобильные концерны Toyota Motor и Subaru намерены к 2025 году разработать на совместной основе новую модель электрического кроссовера. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что новый электромобиль преодолеет на одном заряде батареи более 560 км. При этом в ходе разработки будут задействованы технологии Subaru, производственная реализация которых будет обеспечена за счет мощностей Toyota.

7 апреля вице-президент Toyota Хироки Накадзима объявил, что автоконцерн рассчитывает к 2026 году разработать 10 новых моделей электромобилей. Объем продаж этих транспортных средств составит 1,5 млн в год.