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Ким Чен Ын проинспектировал подготовку к запуску первого военного спутника КНДР

Другие страны Материалы 17 мая 2023 05:26 (UTC +04:00)
Ким Чен Ын проинспектировал подготовку к запуску первого военного спутника КНДР

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал работу временного комитета по подготовке к запуску первого в стране военного разведывательного спутника, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"(...) Ким Чен Ын подробно ознакомился с работой временного подготовительного комитета (...), осмотрел военный спутник-разведчик № 1, который находится в полной готовности после прохождения заключительной проверки генеральной сборки и испытаний в космической среде", - говорится в сообщении.

По словам северокорейского лидера, "успешный запуск военного спутника-разведчика - актуальное требование в сложившейся ситуации с безопасностью государства".

Ким Чен Ын одобрил план действий подготовительного комитета по запуску военного спутника.

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